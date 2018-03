Radio blijft een populair medium voor de Vlaming

Radio is ook dit jaar een belangrijk medium voor de Vlaming gebleven. Hoewel we steeds meer verknocht raken aan streamingdiensten als Spotify, blijven we als Vlaming trouw aan onze radio. Manager Radio Els Van de Sijpe weet dat de VRT via radio dagelijks meer dan drie miljoen mensen weet te bereiken.

Dat succes is makkelijk te verklaren. "Radio, dat is de kracht van het live­moment. We voelen die sterke band met onze luisteraars elke dag opnieuw", stelt ze. Van de Sijpe zegt ook nog dat de komst van het internet zelfs voordelen inhoudt voor het oude medium radio: "We krijgen veel reacties van de luisteraars, via onze apps en andere digitale platformen. Maar ook op locatie of bijzondere evenementen houden we een nauw contact met ons publiek."