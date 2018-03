Repair café moet parlementsleden bewustmaken van geprogrammeerde slijtage

"De volksvertegenwoordigers en de burgers worden uitgenodigd om voorwerpen, apparaten, computers of textiel te komen herstellen met een tiental vrijwilligers die aanwezig zullen zijn", aldus de vzw die achter het Repair café zit. "We willen de verkozenen bewustmaken van het feit dat burgers al lang de strijd voeren tegen de geprogrammeerde slijtage en dat ze een stem willen in het debat."

Geprogrammeerde slijtage is moeilijk aan te tonen, maar daarom is de praktijk niet minder omstreden. Momenteel is geprogrammeerde slijtage alleen in Frankrijk formeel verboden. Wie zich eraan bezondigt, riskeert twee jaar gevangenis en 300.000 euro boete. Justitie in Frankrijk is trouwens met een vooronderzoek gestart tegen Apple wegens "verdenkingen van geprogrammeerde slijtage". Het Californische bedrijf gaf onlangs toe oude iPhonemodellen opzettelijk te hebben vertraagd, met de bedoeling "hun levensduur te verlengen".

In de commissie Economie van de Kamer zijn de discussies over het fenomeen nog niet echt opgeschoten. Bedoeling is wel binnenkort het debat ten gronde aan te vatten.