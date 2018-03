Het Soedan-rapport is er: Jambon houdt lippen stijf op elkaar

Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft het rapport gisterenavond aan de minister overhandigd en toegelicht. Het werd intussen ook aan premier Charles Michel (MR) bezorgd. In de voormiddag wordt het ook overhandigd en toegelicht aan het kernkabinet. Over de inhoud is nog niets bekend, het rapport zou alvast niet heel erg dik zijn: nog geen twintig bladzijden.

Over de inhoud van het rapport wil het kabinet-Jambon niets kwijt. Straks, na het kernkabinet volgt er meer uitleg op een persconferentie. "We gaan het nu bespreken in de kern en daarna met conclusies naar buiten komen. Ik ga hier nu echt geen commentaar over geven", zei Jambon voor de start van het kernkabinet.

"Ik denk dat we zo snel mogelijk moeten kijken wat we kunnen doen", zegt vicepremier Kris Peeters (CD&V). "We moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven aan de Soedanezen die hier zitten of we al dan niet gaan repatriëren en wanneer dat zal gebeuren."