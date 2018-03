Spanje: "Als Puigdemont Catalonië vanuit Brussel gaat leiden, kan dat de relaties tussen Spanje en België schaden"

Enkele dagen geleden had Puigdemont aangekondigd dat hij zich op 18 februari in Brussel zou laten uitroepen tot leider van een Raad van de Republiek Catalonië. Dat kan u begrijpen als een regering in ballingschap.

Tegelijk wil Puigdemont zich evenwel op 21 februari door het Catalaanse parlement laten verkiezen tot minister-president. Hij zou dan de regio vanuit ons land willen leiden. Als dat niet kan -en het Spaanse Hooggerechtshof heeft al aangegegen dat dat niet mag- dan wil hij een medestander tot leider van Catalonië laten benoemen en wellicht bestuurt hij de regio dan van op afstand, maar onrechtstreeks.

Wettelijk zou Spanje tegen die laatste zet weinig kunnen inbrengen, want dat Catalaanse parlement is er gekomen door verkiezingen die Madrid zelf had uitgeschreven. Daar is nu een absolute meerderheid van de separatistische partijen JxCat van Puigdemont, van de ERC en de CUP. De partijen die in oktober Catalonië naar de onafhankelijkheid wilden stuwen.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis Quecedo waarschuwt ons land voor dat laatste scenario. "In principe kan Puigdemont een normaal leven leiden in België omdat er geen Europees aanhoudingsbevel tegen hem meer is", zegt de minister. Als hij vanuit België echter "illegale activiteiten zou ontplooien", zou dat anders kunnen worden. Als ons land dat zou toelaten, zou dat op termijn "gevolgen kunnen hebben voor de vriendelijke betrekkingen tussen België en Spanje", aldus de minister.