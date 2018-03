Styliste Lien Degol als onafhankelijke op Leuvense Open VLD-lijst

Lien Degol werkte de voorbije jaren als styliste en modespecialiste voor diverse zenders in Vlaanderen. Voor Vitaya bijvoorbeeld maakte ze het restyling magazine "In stijl met Lien" en het programma "Schat ik heb niets om aan te doen". Ze is ook auteur van boeken zoals "De juiste look op je werk" en "Nog steeds fantastic 50". Ook aan de andere kant van de taalgrens is ze actief. Zo verzorgde ze de styling van "The Voice Belgique".

Ook de Leuvense econoom Sebastiaan Wijsman en de ondernemers Brian Bollen en Anita Meyer zijn nieuwe gezichten die zullen kandideren op de lijst.