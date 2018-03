Syrische vrouwenbeweging slaat alarm: bloedvergieten van burgers door Assad-regime escaleert

Dinsdag was één van de bloedigste dagen in de omgeving van Damascus, sinds het begin van de oorlog in Syrië. Alleen in Oost-Ghouta stierven er die dag ruim 80 mensen - 19 kinderen en 20 vrouwen - onder een bommenregen van het regime. Eerder in de week zagen we ook al schokkende beelden van aanvallen met gifgas op de stad Saraqeb in de provincie Idlib.