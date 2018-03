Unizo: "De regering is de administratieve vereenvoudiging vergeten"

Volgens Unizo zijn de administratieve kosten voor de kleine en middelgrote bedrijven de voorbije twee jaar zelfs gestegen. "Uit cijfers van het Federaal Planbureau blijkt dat de administratieve lasten voor bedrijven tussen 2014 en 2016 gestegen zijn met 2,3 procent", zegt Danny Van Assche van Unizo.

"Als je weet dat de administratieve vereenvoudiging ooit een speerpunt was van de regering en in het regeerakkoord ook beloofd werd om de rompslomp voor bedrijven met 30 procent te doen dalen, dan begrijp je waarom wij nu aan de alarmbel trekken."

Van Assche wil dat Francken van de administratieve vereenvoudiging weer een prioriteit maakt. Want die administratie is een grote kostenpost voor heel wat bedrijven. "Vooral in de fiscaliteit is de rompslomp toegenomen. Er zijn veel attesten nodig die overal elk jaar moeten toegevoegd worden. Gelukkig zijn er boekhouders en accountants, want een ondernemer alleen kan er niet meer aan uit. In de 21e eeuw moet dat toch op een eenvoudigere manier kunnen."

Volgens Francken is de regering zich bewust van het probleem en werkt hij aan een plan om de administratieve druk voor de kmo's te verlichten.