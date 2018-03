Pakjes van UPS vertrekken vanuit nieuw distributiecentrum in Lummen

De e-commerce zit enorm in de lift en zo groeide UPS vorig jaar in ons land met 20%. Het bedrijf heeft hier 7 vestigingen en ook zijn Europese hoofdzetel zit in Brussel. Maar door de groei had UPS nood aan een vestiging in het oosten van het land, om Limburg en een deel van het zuiden van België vlot te bevoorraden.

Kruispunt

De keuze viel op Lummen omdat er door de kruising van de snelwegen een vlotte verbinding met de buurlanden mogelijk is én met de luchthaven van Keulen, de hub van UPS. In Lummen werd bijna 4 miljoen euro geïnvesteerd in een bedrijfshal met moderne technologie. Daar kunnen 5.000 pakjes per uur verwerkt worden, en is er nog heel wat uitbreiding mogelijk.

De komst van UPS brengt 160 jobs naar Lummen, voor een deel bestaande uit andere vestigingen, voor een deel nieuwe. Het gaat ook om een mix van vast personeel en freelancers.