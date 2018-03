Verenigd Koninkrijk stuurt kandidaat met Belgisch verleden naar Songfestival

De Britse inzending voor het Songfestival 2018 is bekend en heeft een stevig Belgisch tintje. Het Verenigd Koninkrijk stuurt SuRie (Susanna Cork) naar Lissabon met het nummer "Storm". Dat is gisteravond bekendgemaakt na de liveshow "Eurovision you decide" op BBC 2.

SuRie trok al eerder naar het Songfestival in het zog van Belgische kandidaten. In 2015 was ze een van de achtergrondzangeressen van Loïc Nottet die ons land toen vertegenwoordigde met "Rhythm inside". Vorig jaar was ze muzikaal directeur van de delegatie van Blanche die "City lights" zong.