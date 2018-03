Verenigde Staten vallen regeringsgezinde strijdkrachten aan in Syrië

De coalitie steunt een rebellenbeweging die oppositie voert tegen Assad. Of er slachtoffers zijn gevallen bij de luchtaanvallen is niet duidelijk. President Assad is al enkele dagen met een offensief bezig in 2 gebieden in Syrië die nog in handen zijn van de rebellen.



Vandaag komt de veiligheidsraad van de Verenigde Naties achter gesloten deuren bijeen over Syrië. Op tafel ligt een voorstel voor een bestand van een maand om humanitaire hulp toe te laten. Naar schatting hebben in Syrie meer dan 13 miljoen mensen dringend hulp nodig.