Vernieuwd Zwin Natuur Park slaat nog te weinig aan

Het aantal bezoekers in 2017 bleef onder de verwachtingen. 115.000 mensen bezochten het vernieuwde Zwin maar de provincie had gehoopt op zo'n 165.000 bezoekers. Het Zwin Natuur Park maakte ook 700.000 euro verlies vorig jaar en dat is meer dan de 200.000 euro waar de provincie van uitging. De cijfers werden aangekaart door de N-VA fractie in de provincieraad.

Geen reden tot paniek

Gedeputeerde Guido Decorte zegt dat er geen reden is tot paniek. "In juni 2016 ging het vernieuwde Zwinpark open en nu pas komen we op kruissnelheid", zegt hij. "Pas op 1 september 2017 zijn we gestart met de scholenwerking. Intussen hebben al meer dan 200 scholen zich ingeschreven voor dit jaar. Het aantal bezoekers is in de eerste weken van dit jaar trouwens al toegenomen met 28%. In een enquête tijdens de kerstperiode zeiden 90% van de bezoekers dat ze nog eens naar het Zwin Natuur Park zullen komen."

Foto © Provincie West-Vlaanderen