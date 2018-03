Viaduct Vilvoorde kan vierde rijstrook aan

De Werkvennootschap, de organisatie van de Vlaamse Overheid die grote en complexe mobiliteitsprojecten coördineert, is bezig met een inspectieronde van alle 32 bruggen op de Brusselse Ring. Ook het viaduct van Vilvoorde kwam aan de beurt. Dat is intussen 40 jaar oud en verkeert nog in goede conditie, zo blijkt. Eventuele verstevigingen zullen vooral onderaan het viaduct moeten gebeuren, zodat ook die maar weinig hinder zullen veroorzaken.

De metamorfose van de Ring moet de capaciteit vergroten door een scheiding van lokaal en doorgaand verkeer op de vijf verkeersknooppunten: de E40 richting Gent, de A12, de E19, de afrit naar de luchthaven, en de E40 richting Leuven. Bedoeling is dat er per rijrichting twee parallelle rijbanen komen voor lokaal verkeer en twee rijstroken voor doorgaand verkeer. Het probleem van de ring is namelijk dat er op korte afstand te veel op- en afritten zijn waardoor het verkeer constant van links naar rechts beweegt. Dat leidt tot onveilige situaties.

In die optiek komt er dus ook op het viaduct langs weerszijden een vierde rijstrook bij. Wat de andere bruggen betreft zijn er nog geen opvallende zaken vastgesteld tijdens de inspectieronde. Alleen de brug van de Henneaulaan over de ring in Zaventem heeft haar beste tijd gehad en zal vernieuwd worden.