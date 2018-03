Volvo Cars boekte recordwinst in 2017

"Het is het vierde jaar op rij van groei", zegt algemeen directeur Hakan Samuelsson. Het Zweedse automerk, dat in Chinese handen is, verkocht vorig jaar 571.000 voertuigen, of 7 procent meer dan het vorige record van 2016. Vooral in China steeg de verkoop fors.



Voor dit jaar verwacht de autobouwer te blijven groeien, zowel in omzet als in verkoop. Volvo Cars heeft zich als doelstelling gesteld om tegen 2020 jaarlijks 800.000 wagens te verkopen.

Volvo Cars werd in 2011 door het Amerikaanse autoconcern Ford verkocht aan het Chinese Geely. Sinds eind december is Geely ook hoofdaandeelhouder van AB Volvo (Volvo Trucks, Mack, Renault Trucks, Penta), 's werelds op één na grootste vrachtwagenbouwer.