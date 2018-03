Leider Democraten filibustert acht uur lang op hoge hakken

"Deze mensen worden straks gedeporteerd" , zei Nancy Pelosi omstreeks het zesde uur van haar toespraak. "We moeten nu iets doen om hun situatie te verbeteren."

Van 10 tot 18 uur speechte Nancy Pelosi over de Dreamers , de meer dan 700 duizend jonge migranten die als kind illegaal naar de Verenigde Staten kwamen. Ze hebben nog altijd geen papieren, maar zijn volledig ingeburgerd en genieten bescherming binnen de VS. De Republikeinen en de regering-Trump willen hen die nu afnemen. Op 5 maart eindigt immers de bescherming die de Dreamers kregen onder Barack Obama.

Pelosi las ook getuigenissen en persoonlijke brieven van de Dreamers voor en dat zorgde voor veel ontroering. Met haar gefilibuster wil ze de Republikeinen onder druk zetten om met een nieuw plan over de brug te komen om de Dreamers te beschermen. De toekomst van de Dreamers was ook een maand geleden al het knelpunt waarop de Democraten de Amerikaanse begroting blokkeerden, wat tot de shutdown van de overheid leidde.

Nancy Pelosi was tot 2011 voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de eerste en totnutoe enige vrouw in de Amerikaanse geschiedenis. Ze kreeg vijf kinderen op zes jaar tijd. Eén van haar dochters is getrouwd met VRT-correspondent Michiel Vos.