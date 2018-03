"Een Belg met een hart voor sport": wie is die verzekeringsmakelaar die KV Oostende koopt?

"Ik denk dat hij het perfecte profiel heeft. Hij is een Belg, heeft een hart voor sport en houdt enorm van voetbal. En hij is zeer ambitieus." Het zijn geen loze woorden van Marc Coucke over zijn opvolger, Peter Callant. De West-Vlaming stampte in 1991 in Heist zijn eigen verzekeringsbedrijf, Callant Verzekeringen, uit de grond. Dat is intussen uitgegroeid tot een gezonde firma met 4 kantoren (in Oostkamp, Knokke, Antwerpen en Tongeren) en 100 medewerkers. De verzekeraar staat vooral sterk in een aantal niches, zoals de bouw-, medische en visserijsector. "Zowat de hele Belgische vissersvloot is bij ons verzekerd", zei hij daar ooit over.

De groei van zijn bedrijf heeft de verzekeraar overigens ten dele te danken aan zijn grote passie voor sport. Peter Callant probeerde doorheen de jaren zijn klantenbestand en de klantentrouw te vergroten via sportmarketing. Zo sponsorde hij als 28-jarige ondernemer al volleybalploeg Rembert Torhout, was hij bestuurder en shirtsponsor van KV Oostende, was hij een van de sponsors van wielerploegen als Quickstep-Davitamon en Lotto-Belisol en hielp hij volleybalclub Topvolley Antwerpen financieel uit het slop. Ook in handbal, triatlon, judo, duatlon, minivoetbal, bobslee, zwemmen zorgt hij voor sponsoring. "Topsport is voluit gaan, opofferingen doen", zegt hij daarover. "Dat vind je ook terug in het ondernemersschap."

Een van zijn paradepaardjes voor particulieren is de 'fietsomnium': een verzekering van dure racefietsen tegen diefstal en schade



Fietsomnium

Dat grote netwerk zorgt er natuurlijk voor dat Callant, die intussen zelf een verwoed triatleet is geworden, in al die sportfederaties ook zijn gespecialiseerde sportverzekeringen kan slijten. Een van zijn paradepaardjes voor particulieren is trouwens de 'fietsomnium': een verzekering van dure racefietsen tegen diefstal en schade (die er overigens kwam na een vraag daarover van VRT-journalist Karl Vannieuwkerke). Het succes daarvan bezorgde Callant inspiratie: sinds enkele jaren heeft hij ook eenzelfde soort verzekering voor bezitters van luxeyachts, de 'yachtomnium'. (Lees verder onder de foto)

Peter Callant en Marc Coucke. Foto Kurt

"I am the man for KVO"