"Amazon komt met eigen koerierdienst"

De nieuwe activiteit werd "Shipping with Amazon" gedoopt, kortweg SWA. In eerste instantie gaat het om leveringen in Los Angeles, maar in de loop van het jaar zouden ook andere Amerikaanse steden bediend worden.

Amazon zou in eerste instantie zijn leveringsdienst richten tot handelaars van wie de producten op de Amazonwebsite te koop worden aangeboden. Op termijn zouden ook andere bedrijven van de koerierdienst gebruik kunnen maken, meent The Wall Street Journal. Het bedrijf zou daarbij ver onder de prijzen van de bekende grote spelers (UPS en FedEx) duiken.

Volgens de krant wordt er al maanden aan het project gewerkt, na een testperiode in Londen. Amazon zou intussen ook al opslagplaatsen, vrachtwagens en zelfs vliegtuigen ter beschikking hebben. Volgens analisten kan het concern fors besparen door de leveringen zelf te doen.