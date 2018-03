Stef Bos valt in de prijzen in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is Stef Bos bekroond voor zijn muziektheatervoorstelling "Kern". Dat meldt zijn boekingskantoor "Rumoer!". Bos won de theaterprijs "Fiesta" in de categorie "Beste muziektheatervoorstelling 2017". De zanger voelt zich alvast zeer vereerd: "Het is een ongelooflijke eer om als songwriter uit de Lage Landen deze prijs te krijgen in een land dat onder mijn huid is gekropen. Deze prijs geeft het aangename gevoel dat de liefde wederzijds is."

Stef Bos, zanger

Bos reisde in de jaren '90 voor het eerst naar Zuid-Afrika. Sindsdien verplaatst hij zich als een creatieve nomaad tussen Nederland, Zuid-Afrika en België. In 1984 begon Bos zijn theateropleiding aan de Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Zijn liefde voor theater is daar geboren. Doorheen zijn carrière verkoos Bos altijd muziekvoorstellingen boven concerten.