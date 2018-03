"Het blijft me verbazen dat deze situaties zo herkenbaar zijn voor iedereen"

Yehuda Adi Devir: "Mijn inspiratie haal ik uit het dagdagelijkse leven met mijn vrouw. Die komische tekeningen zijn gebaseerd op het leven zoals het ons overkomt. De herinneringen die we samen grappig vinden, leggen we dan vast in tekeningen."

"Maya en ik zijn nu bijna 8 jaar samen. We hebben elkaar vele jaren geleden ontmoet tijdens onze legerdienst, waarna we lange tijd vrienden gebleven zijn. Uiteindelijk zijn we verliefd geworden, met een huwelijk tot gevolg, nu anderhalf jaar geleden."

"We werken samen aan de tekeningen. Wanneer we iets als interessant om te tekenen beoordelen, dan proberen we dat in een vastomlijnd concept te gieten. Daarna beginnen we te tekenen. Ik zet dan iets op papier en vraag Maya vervolgens om suggesties. Bijvoorbeeld, wat kan er beter? Welke kleuren moet ik gebruiken? Op één dag krijgen we zo’n tekening dan klaar." "Ik ben sinds kindsbeen af gefascineerd door tekenen. Ik ben dan ook blij dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. Bovendien ben ik er trots op dat ik deel kan uitmaken van een groep getalenteerde artiesten uit Israël."

