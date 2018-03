"Noord-Koreaanse Ivanka" steelt de show op de Winterspelen

Nauwe band met broer

Niemand twijfelt er intussen nog aan dat Kim de machtigste vrouw is in Noord-Korea. Officieel is ze vicevoorzitter van de propagandamachine en is ze verantwoordelijk voor het publieke imago van haar broer. De oorsprong van die nauwe band zou in hun geïsoleerde kindertijd in Zwitserland liggen. In 2004 verloren ze hun moeder op amper 51-jarige leeftijd.