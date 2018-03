Oxfam betreurt "wangedrag" van werknemers Oxfam UK in Haïti

"Oxfam België betreurt ten zeerste het wangedrag van enkele werknemers tijdens een missie in Haïti", zegt algemeen secretaris Stefaan Declercq. "Het druist volledig in tegen onze missie en onze waarden." Declercq benadrukt wel dat er geen aanwijzingen zijn dat er minderjarigen bij betrokken waren of dat er sprake is van misbruik van budgetten van Oxfam.

Seksfeestjes

De seksfeestjes vonden plaats in een appartement van Oxfam tijdens een humanitaire missie na de verwoestende aardbeving in Haïti, waarbij bijna 300.000 doden vielen. The Times haalt een bron aan die zegt beelden gezien te hebben van een van die wilde avonden. De meisjes van plezier zouden toen T-shirts van Oxfam gedragen hebben. De ontwikkelingsorganisatie startte in 2011 meteen een intern onderzoek. Het hoofd van de Britse missie in Haïti, een Belg, nam destijds ontslag, samen met twee anderen, maar kreeg geen disciplinaire sanctie. Vier andere werknemers werden na het interne onderzoek naar huis teruggestuurd. Zelf heeft Oxfam na de feiten een grondige evaluatie gedaan en een hotline voor klokkenluiders opgericht.

Oxfam België niet betrokken

Hoewel het missiehoofd een Belg was, heeft Oxfam België niets met de zaak te maken. De man werkte uitsluitend voor Oxfam UK. "Oxfam is een internationale organisatie met 10.000 werknemers", zegt Stefaan Declercq. "Helemaal uitsluiten dat mensen fouten maken, kunnen we niet. Maar we hebben er alles aan gedaan om dergelijk wangedrag in de toekomst te vermijden."

"Totaal verwerpelijk"