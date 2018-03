"Repatriëringen naar Soedan opgeschort laten tot procedures in lijn zijn met internationaal recht"

“Het is een moeilijke oefening om achteraf bewijzen te vinden van foltering of mishandeling in een land als Soedan”, zeggen de drie organisaties in een persmededeling.

“Maar het rapport van het CGVS bevestigt dat de situatie in Soedan problematisch is en dat het in ieder geval duidelijk is dat een terugkeer of verwijdering slechts mogelijk is na een grondige individuele risicoanalyse."

Het kan dus beter. "België had net vooraf alle nodige waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat mensen teruggestuurd zouden worden wanneer ze bij terugkeer een reëel risico lopen op foltering of andere mishandeling. Op dit punt is België erg onzorgvuldig te werk gegaan."