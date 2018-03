13 gemeenten maken samen thermografische luchtfoto

De gemeenten Bierbeek, Boutersem, Boortmeerbeek, Hoegaarden, Kampenhout, Kortenaken, Landen, Lebbeke, Opwijk, Steenokkerzeel, Tienen, Wezembeek-Oppem en Zoutleeuw laten gezamenlijk zo'n thermografische luchtfoto van hun grondgebied maken. De luchtopnames boven de gemeenten Opwijk en Lebbeke en de stad Landen zijn ondertussen gemaakt. Bierbeek was de afgelopen twee nachten aan de beurt. De weersomstandigheden waren ideaal: een heldere nacht, kouder dan 5° Celsius, geen neerslag (sneeuw of regen) en geen of weinig wind.

De bedoeling is dat alle deelnemende gemeenten nog deze winter worden overvlogen. De thermografische gegevens worden nadien verwerkt tot een kaart die door de inwoners kan bekeken worden. Zo krijgt iedereen een duidelijk beeld van de eigen woning en kunnen ze advies over isolatie aanvragen bij de gemeente.

Tijdens de nachtelijke thermografische vluchten worden ook beelden gemaakt van de openbare verlichting. Zo kunnen problemen zoals energieverlies en lichtvervuiling worden aangepakt.