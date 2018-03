60 puppy's weggehaald bij broodfokker in Essen

De politie Grens, dat is de politie van Essen, Kalmthout en Wuustwezel heeft tijdens een huiszoeking 60 puppy's in beslag genomen bij een broodfokker, waar al langer een onderzoek naar gevoerd werd.

De diertjes zijn nu ondergebracht in een dierenasiel in Essen, het is niet duidelijk of de puppy's in goede gezondheid zijn. Het jongste hondje is amper vier weken oud is.

Het gaat om Franse buldogs en enkele mopshonden. Wie zo'n hondje wil adopteren is er voorlopig aan voor de moeite. Ze blijven zolang het onderzoek naar de broodfokker loopt in het dierenasiel.