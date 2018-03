De afgelopen tien jaar is het aantal thuislozen in Brussel fors toegenomen. Dit jaar zijn er meer dan 4.000 mensen geteld in de opvang. Daklozenorganisaties waarschuwen als er geen structurele maatregelen worden genomen, het aantal ook volgend jaar weer zal toenemen. Om de problematiek discreet in beeld te brengen, stuurden we onze verslaggever met een bodycam naar Brussel.