Agenten vrijgesproken hardhandige politie-interventie 

De agenten moesten in de zomer van 2014 in een Antwerps café tussenkomen bij een vechtpartij. Maar een drietal weigerde de bevelen van de agenten op te volgens, zelfs toen die hun wapenstok en pepperspray gebruikten. Een getuige filmde de tussenkomst en zette de beelden op internet, waar ze heel wat ophef veroorzaakten. Op de beelden was te zien hoe de agenten de mannen hardhandig aanpakten.

De rechtbank heeft de agenten nu vrijgesproken voor het gebruik van buitensporig geweld tijdens een interventie. "De beelden kunnen schokkend zijn voor wie het hele verhaal niet kent. Maar van blind of ongecontroleerd geweld is hier geen sprake. Het geweld werd gradueel opgebouwd en was noodzakelijk om de beklaagden te laten schikken naar de bevelen van de politie", klonk het.