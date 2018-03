Amerikaanse Congres keurt dan toch begrotingsdeal goed, geen "'shutdown" meer dus

De stemming in het Huis van 240 voor en 186 tegen. De Republikeinse meerderheid had de hulp van Democraten nodig om aan die cijfers te geraken. Vanochtend had de Senaat over de partijgrenzen heen al een akkoord goedgekeurd, ook al was dat in de nacht tegengehouden door de eigenzinnige Republikein Rand Paul.

Daardoor was de eerder gestelde deadline gemist en ging de federale overheid dus opnieuw officieel in een "shut down" of gedeeltelijke sluiting van dienstverlening net zoals vorige maand al het geval was.

Het Congres is het dus in principe eens met de voorgestelde verhoging van de uitgaven de volgende twee jaar, maar over de details moet er tegen 23 maart een beslissing zijn. Dat is niet echt een deadline zoals die van vannacht, maar toch moeten er tegen die datum knopen worden doorgehakt. Het akkoord is inmiddels ondertekend door president Donald Trump en daardoor is kortstondige "shut down" van de baan.



Zeker is dat er nu 160 miljard dollar extra gaat naar defensie en nog eens 130 miljard dollar voor burgerlijke uitgaven zoals infrastructuur, onderwijs en dergelijke. Er zou ook 68 miljard dollar opzij worden gezet voor de wederopbouw van Texas, Florida en Puerto Rico na de orkanen van vorig jaar.