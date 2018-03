De Belgische kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven stelt vaak tentoon in het buitenland. De Antwerpse artieste heeft nu een overzichtstentoonstelling gekregen in de Scheldestad. "Een gevoel van lood veranderen in een gevoel van goud. Dat is wat hier constant gebeurd is met momenten van heel diepe wanhoop en ongeloof en ongemak omgezet in iets positief, wat dat dan in het beste geval goede kunst is", aldus Van Kerckhoven.