Amerikaanse beurzen sluiten met lichte winst, Europese beurzen gaan weer licht in rood

Geen crash, wel een correctie

Vorige week maandag begonnen de koersen in de VS sterk te dalen. Toen raakte bekend dat de lonen van de arbeiders in januari snel waren gestegen. Hoge lonen kunnen op termijn de winsten van bedrijven aantasten en dus kozen beleggers eieren voor hun geld.



Toch spreken de meeste analisten van een correctie en niet van een crash. Een correctie betekent dat de koersen op korte tijd sterk dalen, om daarna weer door te stijgen. Zo'n correctie wordt ook gezond genoemd, want de Amerikaanse beurzen waren aan hun op één na langste stijging ooit bezig.



De correctie van afgelopen week is significant, maar zeker niet dramatisch. De Dow Jones, een van de belangrijkste Amerikaanse indexen, is met de daling van afgelopen week tot op het niveau van eind november vorig jaar gezakt.



Volgens analisten zal de daling zich niet blijven doorzetten, want de Amerikaanse economie blaakt van gezondheid, de werkloosheid is historisch laag en de huizenmarkt is stabiel. Wat beleggers zorgen maakt, is de hogere langetermijnrente.



Door een hogere rente gaan bijvoorbeeld minder mensen beleggen in aandelen, omdat minder risicovolle beleggingen als obligaties of een spaarrekening weer aantrekkelijker worden.