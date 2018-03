Barnier herbevestigt Europees standpunt in brexit-onderhandelingen

Volgens hoofdbrexitonderhandelaar Barnier is dit Europees standpunt een "logisch gevolg van het verzoek van premier Theresa May om een overgangs­periode in te bouwen. Als men vraagt om langer te genieten van de voordelen van de Europese eenheidsmarkt, dan moet men ook alle regels en verplichtingen respecteren”. Dat meldde hij deze middag tijdens een persconferentie.

Brussel en Londen hebben op drie vlakken zeer uiteenlopende standpunten wat betreft de brexit. De Britten erkennen het recht op vrij verkeer van personen voor degenen die voor de brexit in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Personen die tijdens of na de overgangsperiode naar het Verenigd Koninkrijk gaan om te werken of te verblijven, worden aan strengere voorwaarden onderworpen. De Unie ziet liever volledige vrijheid en alle rechten toegekend aan alle EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, ongeacht het moment waarop ze het Brits grondgebied betreden.

Ten tweede eist het Verenigd Koninkrijk dat het zich zou kunnen verzetten tegen nieuwe EU-regels waar ze niet mee akkoord gaan, ook in de overgangsperiode. Europa houdt ook hier vast aan het standpunt dat de Britten de gevolgen van de brexit moeten dragen en dit recht verliezen.

Tot slot wil Londen nog steeds zijn zegje kunnen doen over enkele Europese kwesties op vlak van justitie en binnenlandse zaken. Ook hier gaat Europa tegen in.

Barnier wil deze meningsverschillen snel van de baan krijgen om zo een vlot verder verloop van de brexitonderhandelingen te garanderen.