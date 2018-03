Bart Peeters en Wim Opbrouck zingen voor Tante Terry

TV-coryfee Tante Terry overleed op 30 januari. Ze woonde de laatste twee jaar van haar leven op de Scheldekaai in Temse. Daar wordt ze zaterdag begraven in de Onze-Lieve-Vrouwkerk op de markt.

Geen pilarenbijter

"Onze mama was wel katholiek, maar was geen pilarenbijter", zegt haar zoon Guy Van Ginderen. "Daarom wou ze geen eucharistieviering, maar een gebedsdienst". Het mocht voor haar ook geen al te sombere viering worden. "Maar we gaan het toch sereen houden", voegt Guy eraan toe. "Bart Peeters zal een muzikale ode brengen aan onze moeder en Wim Opbrouck zal een cover zingen van één haar favoriete nummers." De familie vindt het ook een mooi symbool dat de dienst verzorgd wordt door een vrouw.

Geen pastoor maar een gebedsleidster

Hilde Van Bladel is sinds 2016 gebedsleidster in Temse. Ze volgde een cursus bij het Bisdom Gent en kreeg een mandaat om uitvaarten te leiden zonder eucharistie. "Ik heb al zo'n 10 zulke diensten geleid", zegt Hilde, "maar deze is toch speciaal. Het is de eerste keer dat ik de uitvaart mag verzorgen van zo'n bekend iemand". Ze gaat voor samen met Miel Demont van de parochie Eikevliet in Bornem. Hij kende Tante Terry persoonlijk.

Veel belangstelling

Hoeveel mensen op de begrafenis zullen afkomen is niet in te schatten. De politie van Temse is alvast voorbereid.

Om 10u30 is er mogelijkheid tot een laatste groet, om 11 uur start de dienst. Tante Terry wordt later in intieme kring gecremeerd. Haar as zal uitgestrooid worden in Kapellen, waar ze lang heeft gewoond met haar man Jos Van Ginderen. Ook zijn as is daar al uitgestrooid.