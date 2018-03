Beveiligingsfirma G4S gaat geldautomaten installeren in gemeentes waar banken wegtrekken

Dat er veel bankfilialen dichtgaan, is niet nieuw. De bankwereld bereidt zich volop voor op de digitalisering. Omdat steeds meer mensen hun bankzaken regelen met hun laptop of smartphone en minder naar de bank gaan, zijn veel filialen overbodig geworden.



De banken hebben de afgelopen jaren dan ook honderden kantoren gesloten. Voor veel mensen is het wel een vervelend nadeel dat daarmee ook heel veel geldautomaten verdwenen zijn. Zo zijn er wijken of gemeenten waar zelfs helemaal geen automaat meer te vinden is.



Gat in de markt

Dat gat in de markt wil de beveiligingsfirma G4S opvullen met haar eigen geldautomaten. Dat is geen kwaad idee, want de Belg betaalt nog altijd heel graag en veel met cash. 63 procent van alle geldtransacties in ons land gebeurt met munten en briefjes en dus zijn de geldautomaten verre van overbodig. Kleinere gemeenten zijn zelf vragende partij voor meer geldautomaten. Vooral wat oudere mensen klagen steen en been dat ze niet aan baar geld geraken. Enkele gemeenten contacteerden G4S zelfs om voor een oplossing te zorgen.



Wie betaalt?

Het is met die gemeentes dat G4S nu in de eerste plaats samenzit. Daarbij speelt vooral het kostenplaatje een rol. Nu neemt een bank de kosten voor een geldautomaat op zich (en rekent die natuurlijk door aan de klant), maar G4S is op zoek naar een ander model. Er liggen nog verschillende scenario's op tafel, laat commercieel directeur Bart Verbeeck weten. "We bekijken een model waarbij de gemeente deelt in de kosten of waarbij de gebruiker betaalt. Binnen de 3 maanden kloppen we het model af en na de zomer zouden de eerste toestellen moeten worden geplaatst."