Clinton: "Opwarming van de aarde zal vooral vrouwen hard treffen"

De verliezende kandidate bij de presidentsverkiezingen van november 2016 deed haar uitspraken op een evenement aan de Georgetown University in Washington. Ze reageerde daarmee op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen.

Clinton schetste een soort post-apocalyptische toekomstvisie, waarin het aan de vrouwen zal zijn om "het merendeel van de (huishoudelijke) taken" op zich te nemen, zoals de zoektocht naar voedsel, die steeds moeilijker zal worden omdat oogsten getroffen worden door hogere temperaturen, verwoestijning of andere extreme weerfenomenen, het sprokkelen van hout, en eventueel het zoeken naar een nieuwe woning als de oude door een van de steeds vaker voorkomende natuurrampen getroffen is.