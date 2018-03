Dubbele bomaanslag in Benghazi: zeker 2 doden en 60 gewonden

De twee bommen waren verstopt in de moskee en ontploften tijdens het vrijdaggebed. Op 23 januari vielen er in Benghazi nog bijna 35 doden bij een dubbele bomaanslag aan een moskee.

Benghazi ligt in het oosten van Libië, een gebied dat gecontroleerd wordt door generaal Khalifa Haftar. Dat is een tegenstander van de internationaal erkende regering in Tripoli. Sinds de dood van dictator Khaddafi verkeert Libië in chaos, met onder andere drie verschillende regeringen.