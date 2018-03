Sneeuwval veroorzaakt geen chaos, maar vanavond en vannacht nog kans op gladde wegen

De eerste sneeuwvlokken zijn vanmorgen gevallen aan de kust. In de loop van de voormiddag trok de sneeuwzone traag over Vlaanderen. "Er werd 1 tot 5 centimeter sneeuw verwacht, vooral in het westen van het land", zegt weerman Frank Deboosere. "In het centrum van het land begon het lichtjes te sneeuwen vanaf de middag, waarna de storing na de middag doortrok naar Limburg."