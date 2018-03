Facebook draait de geldkraan open om "groepsvorming" aan te moedigen

Typisch voor die groepen is dat alles draait rond een bepaald thema waarover gepraat kan worden. Gaande van een groep voor moeders die andere moeders helpen met opvoedingstips, tot de Britse groep Girl Skate UK, die vrouwelijke skateboarders op een digitale manier samenbrengt. In ons land zijn de " Ge zijt van ..... als ge.... " welbekend bij de meeste Facebookgebruikers.

Het nieuws om de groepen belangrijker te maken raakte bekend in de marge van de Facebook Communities Summit Europe in Londen. Voor dat evenement nodigde het sociale mediabedrijf honderden groepsbeheerders vanuit alle Europese windstreken uit naar de Britse hoofdstad.

De liefdesverklaring van Facebook voor de groepen heeft alles te maken met het nieuwe stokpaardje van het bedrijf: engagement. Berichten die veel gedeeld worden of waar veel vrienden op reageren, zullen in meer tijdslijnen te zien zijn.

Niet alleen de financiële steun wijst erop dat Facebook heil ziet in de werking van die groepen, ook de extra functies die groepsleiders krijgen, zetten die ambitie kracht bij. Zo worden alle gegevens van een groep voortaan bewaard op een plek, wat het voor de groepsleiders makkelijker moet maken om in contact te komen met de groepsleden.

Wat betekent de aankondiging van vandaag concreet?

"Enkele maanden geleden hebben we beslist dat we ons met Facebook meer willen richten op de communities", zegt Tineke Meijerman, woordvoerster van Facebook Benelux. "Waar het om gaat zijn de verbindingen die mensen met elkaar hebben en daar willen we meer betekenis aan geven." En Facebook ziet die communities erg ruim: het gaat om groepen, maar ook om pagina's die de interactie aanzwengelen. "De plek speelt eigenlijk geen rol, zolang er maar "meaningfull" (betekenisvolle red.) interactie ontstaat. Het is dat wat we nu willen stimuleren.