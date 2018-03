Fergie: "Tarantino heeft mij gebeten op set van "Planet terror""

In een interview dat een extra is bij een dvd van de films "Death proof" (Quentin Tarantino) en "Planet terror" (Robert Rodriguez) vertelt Fergie het verhaal. Quentin Tarantino speelde in "Planet terror" onder meer een verkrachter. Tijdens een opname voor die film heeft Tarantino haar gebeten. "Op een bepaald moment tijdens een scène waarin ik door zombies aangevallen word, begint hij me te bijten", vertelt Fergie , die vooral bekend is als zangeres bij The Black Eyed Peas. Bij het interview horen beelden waarop te zien is hoe Tarantino Fergie tegen de grond duwt. " Fucker , ga van mij af", zegt zij, lachend.

Regisseur Rodriguez minimaliseerde destijds het incident. "Het was niet zo erg, het was geen echte beet, ze was niet aan het bloeden of zo. Ze zal wel tanden op haar vlees gevoeld hebben. Dit gebeurt, wanneer mensen in hun rol zitten."

Op videobeelden die gemaakt zijn door haar manager is te zien hoe Fergie haar beschadigde schouder toont. "Quentin heeft me gebeten", zegt ze. "Aan het einde van deze opnames zal ik wel terugbijten", zegt ze, opnieuw lachend. In een ander interview uit die periode zegt Fergie dat ze Tarantino niet zal aanklagen, maar dat ze wel bewijs wilde van wat er gebeurd was. Fergie omschreef de situatie ooit ook als " crazy cool ".

Het lijkt dus om een kleiner incident te gaan, maar het gedrag van Tarantino op filmsets is een veelbesproken onderwerp sinds vorig weekend de getuigenis van Uma Thurman opdook over mishandelingen op de set van "Kill Bill". Tarantino heeft daarop gereageerd door te zeggen dat hij spijt had van het auto-ongeval waarbij ze destijds betrokken was.

Excuses van Tarantino voor slachtoffer van Polanski

Intussen heeft Tarantino zich ook verontschuldigd voor een vroegere uitspraak over Samantha Geimer (foto in tekst), de vrouw die als minderjarige misbruikt is door Roman Polanski. De regisseur had kritiek gekregen voor zijn uitspraken uit 2003. In een interview met radiopresentator Howard Stern dat recent weer boven werd gehaald, zei Tarantino: "Hij heeft geen 13-jarige verkracht." Hij zei dat Geimer helemaal niet gedwongen werd tot seks met de regisseur.

"Ik wil mij publiekelijk verontschuldigen tegenover Samantha Geimer voor mijn arrogante opmerkingen op de Howard Stern Show toen ik speculeerde over haar en de misdaad die tegen haar is gepleegd", zegt Tarantino. "Vijftien jaar later besef ik hoe verkeerd ik was. Mevrouw Geimer IS verkracht door Roman Polanski", klinkt het in een bericht. "Toen Howard Polanski ter sprake bracht, speelde ik verkeerdelijk advocaat van de duivel in het debat, om te provoceren... Dus, mevrouw Geimer, ik was onwetend, ongevoelig, en vooral onjuist."

Polanski pleitte schuldig in 1977 in California aan wederrechtelijke geslachtsgemeenschap met het 13-jarige meisje. Voor hij kon veroordeeld worden, vluchtte hij in 1978 naar Europa.