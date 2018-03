2,8 miljoen Belgen krijgen geld terug van de fiscus

Bij de meeste mensen wordt er dus op voorhand te veel geld van hun loon ingehouden. Dat komt omdat we niet alle privégegevens van mensen kunnen opvragen, zegt Francis Adyns van Financiën. "Er zijn heel veel fiscale aftrekken en belastingverminderingen die niet verrekend worden. Vandaar dat er maandelijks te veel afgehouden wordt en dat wordt dan terugbetaald op het moment dat de afrekening komt."

"Het is moeilijk om dat aan te passen, want dat zou willen zeggen dat u aan uw werkgever moet meedelen hoeveel onderhoudsgeld u betaalt, hoeveel u aflost voor uw hypothecaire lening of hoeveel u betaalt aan diensten­cheques. En dat zijn maar enkele voorbeelden."

Naast de 2,8 miljoen mensen die geld terugkrijgen, zijn er ook 1,3 miljoen mensen die moeten bijbetalen en 1,2 miljoen voor wie het een nuloperatie is.

De voorbije jaren bedroeg de terugbetaling gemiddeld 1.400 euro. Nog niet iedereen heeft zijn berekening in de bus gekregen. Tegen eind juni moeten alle fiscale verrichtingen voor het aanslagjaar 2017 rond zijn.