Ganzen in Kuringen mogen blijven

Vorig jaar besliste het stadsbestuur, na klachten, om de ganzen te vangen. Maar dat mislukte. De dieren worden intussen gevoederd door buurtbewoners en ze waren dan ook niet onder de indruk van het voedsel in de vangnetten van het Natuurhulpcentrum. Eerst staken de ganzen op een andere manier de straat over maar omdat die strook nu is afgesloten, gebruiken ze het zebrapad. "Halfweg het zebrapad blijven ze even staan om rond te kijken en dan gaan ze verder", zegt buurtbewoner Didier Verbeelen. "De meeste automobilisten wachten geduldig. Anderen claxonneren, maar dat helpt niet", zegt Didier, "want die beesten kennen dat natuurlijk niet."