Oppositie: "Uit Soedan-rapport blijkt dat regering ernstige fouten heeft gemaakt"

Volgens Kamerlid Wouter De Vriendt toont het rapport aan dat er wat schort aan de manier waarop de toetsing aan het artikel 3 van de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens is verlopen. Dat artikel bepaalt dat je niemand kan terugsturen naar een land waar de mensenrechten van de persoon in kwestie dreigen te worden geschonden.

"Dit rapport legt de vinger op de wonde. Na Amnesty International en het Hof van Cassatie bevestigt het CGVS dat de regering dit artikel 3 onvoldoende heeft getoetst", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). "De regering heeft te gretig vluchtelingen teruggestuurd naar een regime met groot risico op foltering. Daarmee werd een rode lijn overschreden."

Groen zegt dat er onvoldoende is onderzocht of de veiligheid van de vluchtelingen bij aankomst in het land van herkomst kon worden gegarandeerd. “In de Kamer vertelde premier Michel nog dat de toetsing van artikel 3 wat hem betreft een heilig principe was", merkt De Vriendt nog op. “Staatssecretaris Francken heeft daar zijn voeten aan geveegd. Voor een land dat wereldwijd strijdt voor de mensenrechten, is dat ontstellend. Dit mag niet zonder gevolgen blijven."