Gunstig advies voor bedrijventerrein op Groene Delle

De Groene Delle is een 100 hectare groot natuurgebied, dat vooral uit bos bestaat, met middenin een vijver. Het ligt langs het Albertkanaal in het grensgebied van Stokrooi, Lummen en Heusden-Zolder. De Vlaamse overheid wil 26 hectare van het gebied omvormen tot bedrijventerrein. Een actiecomité wil de Groene Delle echter helemaal als groengebied behouden. Het gebied is volgens hen een belangrijke schakel in het vijvergebied van Midden-Limburg.

Gunstig advies met voorwaarden

De stad Hasselt heeft nu een gunstig advies gegeven aan de plannen voor het bedrijventerrein, maar heeft daar wel een hele reeks voorwaarden aan verbonden. Schepen Tom Vandeput: "Wij hebben geprobeerd het natuurgebied maximaal te beschermen en we vragen dat op het terrein duurzame bedrijven komen." De stad wil ook een geluidsscherm, compensatie van het groen dat verdwijnt op een andere plaats, en groendaken op de bedrijven.