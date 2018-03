Historisch moment: zus van Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aangekomen in Zuid-Korea

Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is aangekomen in Zuid-Korea. Ze zal er samen met andere Noord-Koreaanse hoogwaardigheidsbekleders de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen bijwonen. Een historisch bezoek, want Yo-jong is het eerste familielid van het Noord-Koreaanse regime dat vijand Zuid-Korea bezoekt sinds de Koreaanse oorlog van begin jaren 50.