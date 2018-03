Ga eten in een sterrenrestaurant voor 59 euro

Jong Keukengeweld nodigt jongeren uit om voor een (relatief) lage prijs van een culinair hoogstandje te genieten. Met het initiatief wil Toerisme Vlaanderen jongeren in contact brengen met jonge chefs. Nu maandag 12 februari openen de inschrijvingen voor de editie in maart. Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen dan een plekje in hun favoriete restaurant reserveren via de site van Jong Keukengeweld. Er zijn twee prijsklassen: voor restaurants met een Gault&Millau-score boven 15 op 20 of met een Michelinster betaal je 59 euro, voor de andere 49 euro. Deze editie kies je uit 53 restaurants verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. De chefs zijn er telkens jonger dan 35.

De chef met de hoogste score is Tim Boury met zijn restaurant Boury in Roeselare. Het restaurant heeft twee Michelinsterren en een score van 17 op 20 in Gault&Millau. De jongste chef is Jason Spinoy (1992) van het restaurant l'Histoire 32 in Aalst. (Het dessert bovenaan is bijvoorbeeld een creatie van Spinoy: gepekelde braambessen met rode zuring. Smakelijk.)

Jason Spinoy chef van l'Histoire 32 en op een na jongste deelnemer aan Jong Keukengeweld

"Vorig actiejaar (2016-2017) hadden we ongeveer 27.000 deelnemers. Voor de editie in oktober konden we al 19.400 bezoekers verwelkomen. Voor het jaar 2017-2018 zullen we die 27.000 dus zeker evenaren", zegt Hanne Grégoir, verantwoordelijke voor het project van Toerisme Vlaanderen. "Er zijn ontzettend veel talentvolle jonge chefs in Vlaanderen, maar door het hoge prijskaartje kunnen zij hun generatiegenoten maar moeilijk bereiken. Dankzij dit project kunnen ook jonge mensen genieten van een culinaire uitstap. Het is een win-winsituatie."

Ons masterplan is om tegen 2020 Vlaanderen op de culinaire wereldkaart te zetten

Hanne Grégoire, organisator Jong Keukengeweld

Culinaire missie

Jong Keukengeweld richt zich voornamelijk op Nederlandstaligen. "Dat wil echter niet zeggen dat we alleen Vlaamse jongeren bereiken." Aldus Grégoire. "Ook jongeren uit Nederland, Wallonië of Brussel smullen mee van ons project." Jongeren op restaurant krijgen is niet het enige doel voorJong Keukengeweld. Onder de naam van Flanders Kitchen Rebels reizen verschillende van de jonge chefs mee met minister van toerisme Ben Weyts (N-VA) om de Vlaamse gastronomie ook in het buitenland te promoten.

Grégoire blikt optimistisch vooruit: "Ons masterplan is om tegen 2020 Vlaanderen op de culinaire wereldkaart te zetten. We willen mensen uit het buitenland warm maken voor de kwaliteitsvolle Vlaamse keuken. Daarom is het zo belangrijk dat onze chefs met lokale producten werken." Het is niet alleen de bedoeling dat toeristen vertrouwd geraken met onze keuken, ook de Vlaamse trots voor de eigen keuken moet aangewakkerd worden.

Tim Boury van tweesterrenrestaurant Boury