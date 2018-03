Kan de Apple Watch diabetes opsporen?

In dit onderzoek werden data geanalyseerd van 14.000 gebruikers van de Apple Watch. 462 onder hen leden aan diabetes. De onderzoekers konden met een zekerheid van 85% achterhalen wie diabetes had en wie niet.

Hartritmevariabiliteit

"Mensen met stress lijden aan een verminderde hartritmevariabiliteit. Dit geldt ook bij diabetespatiënten", zegt Pieter Vandervoort. Vandervoort is cardioloog en verbonden aan het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. "Bij gezonde mensen zie je dat de hartritmevariabiliteit - de variaties in het hartritme zeg maar - schommelt tussen 62, 65 en 68 hartslagen per minuut. Mensen die lijden onder stress hebben een stabieler ritme, die zit rond de 72 hartslagen per minuut."

Dit zou verklaren waarom de Apple Watch in staat is om de diabetespatiënten te detecteren. Volgens Vandervoort moeten we het onderzoek nuanceren. "Het gaat om mensen van wie men wist dat ze diabetes hadden, want we zijn nog niet in staat om met een smartwatch diabetes te detecteren." Volgens de cardioloog zijn er heel wat factoren, zoals de samenstelling van het bloed, die meespelen.