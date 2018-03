Kinderdagverblijf in Nieuwrode volledig ontruimd door brand

De brand is zonder grote gevolgen gebleven. Alle kinderen werden toch tijdelijk geëvacueerd en opgevangen. Niemand heeft brandwonden opgelopen.

"Er was best wat rookontwikkeling in het gebouw, en omdat het over peuters gaat die niet altijd zelf kunnen zeggen hoe ze zich voelen, wilden we alle kindjes screenen, om zeker te zijn dat al hun bloedwaarden in orde waren", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). "De ouders van de 15 kinderen die in De Sterrekes werden opgevangen, zijn allemaal verwittigd door het personeel van het kinderdagverblijf. Zodra hun kind onderzocht is, en blijkt dat ze perfect gezond zijn, kunnen ze naar huis."