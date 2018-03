Koningin Mathilde in Ghana: "Ontmoeting met kindbruid was een heel emotioneel moment voor mij"

De Belgische koningin Mathilde heeft op de tweede en laatste dag van haar bezoek aan Ghana een gastcollege gegeven aan de universiteit. Ze reisde naar Ghana op vraag van de Verenigde Naties om te kijken hoe de Ghanezen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN werken. Van haar tweedaagse bezoek aan Ghana was haar pakkendste ontmoeting met een kindbruidje. "Het was een heel emotioneel moment. Dat meisje lacht niet. Ik heb een dochter van haar leeftijd en de kindbruiden zijn echt een probleem hier in Ghana", aldus Mathilde.