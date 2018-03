Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is een topstuk rijker

Over enkele dagen opent in het Mauritshuis in Den Haag een expo met minder bekende historiestukken van Jan Steen, een Nederlandse schilder uit de 17e eeuw. Naast Rembrandt, Vermeer en Hals is Steen een van de belangrijkste schilders uit de zo genoemde Gouden Eeuw .

Manfred Sellink, de directeur van het KMSKA reageert opgetogen: “Het KMSKA is gesloten omwille van uitgebreide renovatiewerkzaamheden. We grijpen deze sluiting aan om onze kunstwerken als ambassadeurs in buitenlandse musea tentoon te stellen. De restauratie van dit schilderij die geleid heeft tot de toeschrijving aan Jan Steen is een prachtig resultaat van zo'n samenwerking. Dankzij Mauritshuis is KMSKA een echte Jan Steen rijker!”