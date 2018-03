Kris Peeters: "Soedanese transmigranten kunnen voorlopig nog niet worden teruggestuurd"

De Soedanese transmigranten die in ons land zitten, kunnen nog niet meteen worden teruggestuurd, ondanks het rapport dat vandaag is voorgesteld. Dat zegt vicepremier Kris Peeters (CD&V) in "De afspraak op vrijdag". "Eerst moet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken nog enkele modaliteiten opstellen."