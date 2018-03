Krokuskriebels? Hier kunt u dit weekend terecht voor een culturele trip

Als het kriebelt moet je... naar het museum

Deze week organiseren 101 musea speciale activiteiten voor gezinnen met jonge kinderen: het zijn weer Krokuskriebels. Zo kan je in het Fotomuseum in Antwerpen mee op "buggy tour". Geen idee of een peuter een eerste museumbezoek zal herinneren, maar het is het proberen waard. Ook het Anima Festival in Brussel biedt ouders deze vakantieweek de kans om hun kroost enkele uren rustig te houden.

Meed in Oilsjt

Zondag vieren ze extra feest in Aalst: de 90e carnavalsstoet trekt dan door de Aalsterse straten. Vanaf 13 uur kunt u met eigen ogen zien waarom Carnaval Aalst werelderfgoed is geworden.

Of monsters and men

Minstens even kleurrijk als het Aalsterse carnaval is Comic Con Brussels. Vorig jaar kwamen op die beurs zo'n 25.000 mensen zich verkleden in hun favoriete fantasypersonage. Ook enkele acteurs uit het genre zullen er zijn, zoals John Rhys-Davies die de dwerg Gimli speelt in "Lord of the rings".

Antwerpen boven (en onder)

De 16e eeuwse Kipdorpbrug zat 150 jaar lang verborgen onder de grond in Antwerpen, vlakbij de Meir. Door de werken voor het operagebouw werd de brug en een deel van de Spaanse omwalling weer blootgelegd. Die archeologische site kunt u dit weekend uitzonderlijk bezoeken, daarna gaan de werken verder. De brug zal ook na de werken deels zichtbaar blijven, maar dit is dus uw enige kans om in de voetsporen van Rubens en z'n tijdgenoten te wandelen, over en onder de Kipdorpbrug.

De #Kipdorpbrug is helemaal uitgegraven! Bezoek de site dit weekend met 16e eeuwse soldaten, muziek & hapjes. 🗡🛡 Alle info: https://t.co/MjVYKEo20u pic.twitter.com/BfI6qf51HX — Stad Antwerpen (@Stad_Antwerpen) February 9, 2018

Andrea te koop, in Gent

Wie van kunst en design houdt, kan nog tot zondag terecht in Gent, voor BAD. Op die beurs tonen ontwerpers en kunstenaars hun jongste creaties. Een opvallende nieuwe naam is Andrea Croonenberghs, die er haar zelf ontworpen tafel verkoopt.

Kunst te koop, in Brussel