Leger krijgt 199 nieuwe gepantserde voertuigen

"Dit betekent een sterke verbetering van de bescherming van onze Special Forces en paracommando's tijdens operaties. Samen met de Rapid Reaction Vehicles, die later dit jaar geleverd worden, beschikt onze SOF-capaciteit zo over twee sterke en aan de opdrachten aangepaste basisvoertuigen", legt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) uit.

Het is de bedoeling dat de levering van de voertuigen gebeurt tussen 2019 en 2021. Behalve de voertuigen bevat de overheidsopdracht ook 175 missiemodules waarmee de voertuigen kunnen worden omgebouwd tot ambulance of voertuigen die volledig aangepast zijn aan de operaties van de special forces of paracommando's. Daarnaast is sprake van ballistische beschermingskits, onderstellen voor vuurwapens, rookpotwerpersystemen en technische assistentie.