Leger van Schoonheden uit Noord-Korea

Niet iedereen mag zomaar deel uitmaken van de groep cheerleaders. De vrouwen worden uitgekozen uit universiteitsstudenten, leden van het propagandateam en muziekstudenten. De meisjes, meestal jonge twintigers, moeten om te beginnen groot genoeg zijn. De minimumlengte zou 1,63m zijn. Verder worden ze geselecteerd op hun mooie uiterlijk.

Maar schoonheid is niet alles, zeker niet in Noord-Korea. Meisjes die cheerleader willen worden, moeten ook de juiste ideologie aanhangen. Net als hun familie trouwens, want die wordt ook onderzocht. Meisjes met familieleden die pro-Japans zijn of die overlopers in de familie hebben, worden sowieso uitgesloten. (Lees verder onder de foto.)

AFP or licensors

Het "Leger van Schoonheden", zoals de groep cheerleaders genoemd wordt, treedt regelmatig op. Het is echter nog maar de vierde keer dat ze naar Zuid-Korea trekken, sinds het begin van de Koreaanse oorlog. De vorige keer was in 2005, bij de Asian Athletics Championships.

Toen maakte de 16-jarige Ri Sol-ju deel uit van de groep cheerleaders. Dat meisje werd later de vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Over haar is zeer weinig geweten, maar ze zou ondertussen drie kinderen hebben met Kim Jong-un.